Ostalb | Dienstag, 21. August 2018 Dienstag, 21. August 2018

Fitness-​Studio Vitafit in Mutlangen schließt

Galerie (1 Bild)

Fotos: rw

„Im September werden es elf Jahre“, sagt Walter Bäuerle. So lange ist er Betreiber des Fitness-​Studios Vitafit in Mutlangen. Aber das Studio selbst ist viel älter, und wenn es aufhört zu bestehen, weil das Gebäude abgerissen wird, geht in Mutlangen etwas verloren.

1987

59

22

Das Vitafit in der Wetzgauer Straße gehört zu den frühen Studios im Gmünder Raum, es besteht seit. Walter Bäuerle ist der dritte Eigner. Der-​Jährige, der das Fitness-​Studio zusammen mit seiner Frau Claudia betreibt, ist lizenzierter Studioleiter im Deutschen Sportstudio-​Verband, einem Sprachrohr der Branche, und kann eine Menge Trainerscheine vorweisen. SeitJahren ist er in diesem Geschäft tätig, das „Vita“ ist sein zweites Studio. Was in Mutlangen durch die Schließung verloren geht, können Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung lesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!