Obst in Hülle und Fülle

Von einem Extrem ins andere: Während es im vergangenen Jahr aufgrund des frostigen Frühjahrs so gut wie keine Äpfel gab, hängen in diesem Sommer die Bäume rappelvoll. Und zwar noch frühzeitiger als normal. Beim OGV Lorch gibt es rund 350 Bäume — doch für die Ernte der Äpfel und Birnen fehlt das Personal.

20

30

Vorsitzender Werner Rupp geht davon aus, dass extrem viel, also zwischenundTonnen, geerntet werden kann. Der Nachteil, neben den fehlenden „Erntehelfern“, ist der, dass man pro Zentner nicht viel mehr als zwei Euro von den Mostereien bekommt. Was auf den Verein zukommt, oder was er für Alternativen hat, das kann man am Mittwoch in der Rems-​Zeitung lesen.

