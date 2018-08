Ostalb | Dienstag, 21. August 2018 Dienstag, 21. August 2018

SAM — Insolvenz nach Brand

Fünf Monate nach dem Brand in einem ihrer zentralen Werke in Böhmenkirch hat die SAM automotive group beim zuständigen Amtsgericht Aalen einen Insolvenzantrag gestellt. Der Betrieb soll allerdings aufrecht erhalten bleiben.

Nach dem Insolvenzantrag der SAM automotive group läuft der Geschäftsbetrieb des Automobilzulieferers in allen Werken unverändert weiter. Am Montag bestellte das Amtsgericht Aalen den erfahrenen Sanierer Dr. Holger Leichtle von SchultzeBraun zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Warum das Unternehmen trotz Versicherungsdeckung in die Insolvenz geht, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

