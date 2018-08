Ostalb | Dienstag, 21. August 2018 Dienstag, 21. August 2018

„Wasser mit Geschmack“-Festival: Vorbereitungen in vollem Gange

Fotos: nb

Begonnen hat alles im Jahr 2013 auf einer Wiese bei Lautern als private Gartenparty mit 250 Leuten. Seit 2015 ist jeder eingeladen, in der Stellung in Heubach mitzufeiern – vorausgesetzt, man bekommt noch eine Karte. Denn das elektronische Musikfestival „Wasser mit Geschmack“ hat sich längst einen Namen gemacht – in der Umgebung, aber auch weit darüberhinaus.

2000

2500

3000

25

Als das elektronische Musikfestival vor drei Jahren zum ersten Mal in der Stellung vonstatten ging, kamenBesucher, in den beiden darauffolgenden Jahren waren es jeweils. Und an diesem Samstag werden es überLiebhaber der elektronischen Musik sein, die sich zu Sounds von überKünstlern bewegen werden. Möglich ist der Besucherzuwachs durch eine größere Fläche, die den Veranstaltern nun zur Verfügung steht. Das bedeutet aber auch: Noch mehr Arbeit. Von den Vorbereitungen und all dem, was die Besucher erwartet, berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 36 Sekunden.

