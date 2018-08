Blaulicht | Mittwoch, 22. August 2018 Mittwoch, 22. August 2018

Bike und Mountainbike entwendet

Galerie (1 Bild)

Aus einem Carport an der Klotzbachstraße in Böbingen wurden zwei Fahrräder entwendet. Dabei handelte es sich um ein schwarz– weißes Mountainbike der Marke Bergamont Roxtar im Wert von knapp 1000 Euro und um ein schwarz– rotes E-​Bike der Marke Specialized Levo im Wert von rund 2700 Euro.

07171

3580

Der Zeitraum, in dem der Diebstahl begangen worden sein muss, kann von den Eigentümers auf die Zeit zwischen Sonntagabend und Montagabend eingegrenzt werden. Wer in diesem Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon/​mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 24 Sekunden.

