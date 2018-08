Ostalb | Mittwoch, 22. August 2018 Mittwoch, 22. August 2018

Der Geslachbrunnen in Göggingen plätschert nicht mehr

Foto: gbr

Es war das Markenzeichen des Brunnens in der Gögginger Querstraße, dass diese Quelle auch in extrem trockenen Sommern nie versiegte. Deshalb hat man dorthin die Gänse getrieben, damit das Federvieh in der Lache plantschen konnte. Die Quelle sprudelt noch, aber weil das Wasser nicht mehr sauber ist, wurde der Brunnen nun abgestellt.

Der runde Brunnentrog steht auf dem Vorplatz der ehemaligen Gögginger Volksbank-​Geschäftsstelle und kam durch Verkauf der gesamten Immobilie in Privatbesitz. Die Freude am aufwändig gestalteten und immer gepflegten Brunnen ist allerdings nicht mehr ungetrübt – und zwar deshalb, weil auch das Wasser im Brunnenbecken nicht mehr ungetrübt ist. Warum die Eigentümer des Brunnens überzeugt sind, dass sich wegen eines Fehlers bei Bauarbeiten nun das Quellwasser mit häuslichem Abwasser mischt, steht in der Rems-​Zeitung vom. August.

