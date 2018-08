Sport | Mittwoch, 22. August 2018 Mittwoch, 22. August 2018

Icotek-​Fußballcamp: Erst einmal geht es an den Ball

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Camp/​Lämmerhirt

Am Montag dann ist es endlich losgegangen. Das „ 1 . Icotek-​Fußballcamp“ auf dem Sportgelände des 1 . FC Eschach unter der leitung von Edgar Fischer (TSGV Waldstetten) und Felix Bauer (Normannia Gmünd) ist gestartet. Auch die Trainer und Betreuer haben sich über den Start gefreut.

Es ist eine lange geplante Premiere, dieses Fußballcamp. Edgar Fischer und Felix Bauer spielt es natürlich in die Karten, dass sie nicht nur gute Fußballer sind, sondern auch Lehrer. Denn der pädagogische Ansatz soll bei allem Spaß mit dem runden Leder bei diesem Fußballcamp, das noch bis Freitag geht, natürlich nicht zu kurz kommen. „Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn es losgeht und man sieht, dass auch alles läuft“, freut sich Fischer.StolzeKinder haben sich zur Premiere des Camps eingefunden, wobei ein Teilnehmer zum Start krank war und zwei erst urlaubsbedingt am Mittwoch dazustoßen. Der Kontakt zum. FC Eschach besteht aufgrund der Vergangenheit Bauers, der die ersten Schritte im Fußball bei den Eschachern gegangen ist. Nun also gibt der Oberligakicker sein Wissen weiter. Unterstützt werden die beiden von einem großen Team an Betreuern, die rundherum alles regeln. „Dadurch können wir uns dann natürlich wesentlich besser auf die Trainingseinheiten vorbereiten“, so Bauer. Nach der Begrüßung haben die Kinder zunächst einmal ihr Trikot für die Woche bekommen. Am Ende des Camps gibt es dann noch ein größeres Turnier sowie eine Tombola, in der es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Ebenso darf jedes Kind nach Abschluss des Camps einen Ball mit nach Hause nehmen.Die Trainer und Betreuer haben zunächst die Kinder in drei Gruppen eingeteilt. Die Jahrgänge/​, die Jahrgänge/​und die Jüngsten mit dem Jahrgang/​bildeten jeweils eine Gruppe. „Die Kleinen haben wir direkt auf den Soccercourt geschickt, zur Motivation, die haben es kaum ausgehalten“, sagte Fischer lachend. Die anderen Gruppen haben verschiedene Passformen geübt oder bei unterschiedlichen Übungen am eigenen Torabschluss gefeilt. Die Kleinsten konnten dann, nachdem sie sich auf dem Soccercourt ausgetobt hatten, bei Koordinationsübungen wieder etwas zur Ruhe kommen.Ein Highlight war am Premierentag dann aber das Mittagessen. Zur Feier des Tages gab es Hot Dogs. Da dies nicht unbedingt als Sportlernahrung gilt, schob Fischer lachend nach: „Danach gab es Obstsalat.“ Die Kinder haben sich gefreut –Portionen sind verschlungen worden. In den Pausen durfte nicht die entsprechende Lektüre fehlen. Neben einigen Fußball-​Magazinen wurde auch die Rems-​Zeitung, die das Camp begleitet, eifrig gelesen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

