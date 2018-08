Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 22. August 2018 Mittwoch, 22. August 2018

Traumhochzeit auf dem Ziegerhof

Galerie (11 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Wie in jedem Jahr, wenn die Ferienbetreuung der Heilig-​Kreuz-​Münstergemeinde auf dem Ziegerhof zu Ende geht, fand auch am gestrigen Mittwoch wieder die schon traditionelle „Traumhochzeit“, nach dem Vorbild der ehemaligen Fernsehshow mit Linda de Mol, statt.

In diesem spannenden Wettbewerb wird entschieden, wer von denBetreuerinnen und Betreuer am Ende eine Traumhochzeit feiern und „heiraten“ darf. Fünf Betreuer-​Pärchen traten gegeneinander an, z.B. beim Spiel „Der Preis ist heiß“, wobei diese den Wert von Kindern aus dem Wald gesammelte Gegenstände schätzen mussten. Dabei wurden z.B. Lehmbollen, eine Lehmpflanze, ein Mosaik mit einer Perle und eine braune Fliese präsentiert. Die Kandidaten mussten darauf mit dem „Zahlungsmittel“ grüne oder braune Tannenzapfen den Preis schätzen, durften dabei aber nicht zu hoch liegen. Was noch für Spiele gespielt wurden und wer zum Schluss „heiraten“ durfte, steht in der Donnerstagausgabe der Rems-​Zeitung.

