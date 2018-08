Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 23. August 2018 Donnerstag, 23. August 2018

Ab Freitag ist der Sägbock gesperrt

Fotos: Manfred Laduch

Viel Schlaf wird das Wochenende für Eva Hafner wohl nicht bringen. Denn die Brücken-​Beauftragte des städtischen Hochbauamts wird es sich nicht entgehen lassen, bei der Baustellen-​Einrichtung am Rotrinnen-​Steg – den der Volksmund nur als „Sägbock“ bezeichnet – dabei zu sein.

Dass der Sägbock saniert werden muss, ist schon länger bekannt. Viele Stellen sind einfach nicht mehr ansehnlich. Was aber viel wichtiger ist: Die Stützen benötigen nach Jahrzehnten eine Erneuerung. Sieht man doch schon den einen oder anderen Rostfleck, den die Armierung durch den Beton treibt. Was gemacht wird, wenn der Steg ab Freitag für die Fußgänger gesperrt ist — und wann man wieder drüberlaufen kann, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

