Ostalb | Donnerstag, 23. August 2018 Donnerstag, 23. August 2018

Lorch: Badsteg wieder frei

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Fast fertig ist der Badsteg in Lorch, die Verbindung von der Innenstadt zur Südseite der Rems, zur Stadthalle und zur Stauferschule. Seit Mittwochabend ist er wieder begehbar und zeigt sich in neuem Gewand.

13

20

Vor knapp zwei Wochen, am. August, begannen die Arbeiten an der schmalen, aber wichtigen Brücke neben dem Bürgerhaus Schillerschule. Nach überJahren waren die aufgeschraubten Holzbalken morsch und die aus Brettern bestehende Brüstungsverkleidung unansehnlich geworden. Für die Remstal-​Gartenschau wurde der Steg jetzt fein gemacht und präsentiert sich in neuer Anmutung.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 22 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!