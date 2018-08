Sport | Donnerstag, 23. August 2018 Donnerstag, 23. August 2018

Normannia Gmünd: Aus den Fehlern lernen

Mit dem ersten Punktgewinn am vergangenen Spieltag hat Fußball-​Oberligist Normannia Gmünd nach zwei Spieltagen wesentlich mehr erreicht als Germania Friedrichstal, nächster Gastgeber der Mannschaft von Holger Traub an diesem Samstag ( 15 . 30 Uhr). Die Friedrichstaler rangieren mit einem Torverhältnis von 0 : 10 auf dem letzten Rang.

Traub hebt aber mahnend den Zeigefinger, noch bevor überhaupt einer seiner Spieler oder aus dem Verein jemand überheblich werden könnte: „Für uns gibt es keinen Gegner in dieser Liga, über den wir einfach drüber spazieren können.“ Die Marschroute seitens Traubs und seines Trainerteams ist somit klar, man möchte auch in Friedrichstal wieder mit viel Demut antreten, was aber nicht heißt, dass man keinen Dreier anstrebe. „Bei mir gilt grundsätzlich, dass ich ein Spiel gewinnen möchte. Dafür arbeiten wir doch eine Woche lang intensiv. Wir investieren Fleiß, Zeit und machen uns unsere Gedanken, um am Ende am Spieltag drei Punkte einzufahren, das ist doch selbstverständlich“, so Traub.Ricardo Dias Matos hat zwar wieder mit dem Lauftraining angefangen, doch er ist ebenso wie Toni Suddoth oder Daniel Serejo keine Alternative. Mit diesem Trio rechnet Traub erst Anfang September wieder im Mannschaftstraining.Traub verschweigt nicht, dass der nicht unbedingt erwartbare Punkt beim Bahlinger SC, der so fulminant mit einemgegen Friedrichstal in die Saison gestartet war, das Selbstbewusstsein gestärkt habe. „Wir haben es nach einer über dreistündigen Anfahrt geschafft, uns schnell zu akklimatisieren und eine bärenstarke Leistung zu zeigen. Und das gegen einen Gegner, der sich mit Sicherheit ziemlich weit vorne in der Tabelle einreihen wird“, sagt Traub.Den ausführlichen Vorbericht sowie ein Interview mit Stephan Fichter lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung. Das Interview ist in der Reihe #inside ebenfalls zu sehen: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​M​D​r​v​H​ 0 ​_ 0 RDc

