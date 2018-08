Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 23. August 2018 Donnerstag, 23. August 2018

Rauchbeinschule: Umbau und Sanierung der Mensaküche

Fotos: nb

Auch in den Sommerferien wird in der Rauchbeinschule eifrig gearbeitet – während der Schulbetrieb ruht, schreitet im Osttrakt des Gebäudes der Umbau und die Sanierung der Mensaküche stetig voran.

„Die Rauchbeinschule befindet sich in einem großen Wandel“, so Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, der beim Vororttermin am Donnerstagvormittag von einem wichtigen Grundschulstandort sprach. Die Schule gehöre zu den zwei wichtigsten Grundschulen im Innenstadtbereich, so Bläse. Von zentraler Bedeutung ist für den Bürgermeister in diesem Zusammenhang auch das Thema Ganztagesbetreuung in der Innenstadt. Bläse: „Der Mensabereich ist der erste Schritt, um die Schule fit zu machen für die Zukunft.“ Wo genau sich der Standort der Mensa befindet, wie die Essensversorgung abläuft und wann die Schüler erstmals in der Mensa essen können, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 32 Sekunden.

