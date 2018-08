Ostalb | Donnerstag, 23. August 2018 Donnerstag, 23. August 2018

Sommergespräche: Bürgermeister Walter Weber

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

„Die Zeiten haben sich geändert“, sagt der dienstälteste Bürgermeister im Ostalbkreis. Walter Weber hat festgestellt, dass immer mehr hinterfragt wird. Das sei prinzipiell nicht negativ. Doch was ihm nicht gefällt ist, dass der Tonfall sich verändert hat, der Umgang unfreundlicher geworden sei.

VorJahren wurde Walter Weber zum erstenmal zum Bürgermeister von Göggingen gewählt. Warum er sich mitJahren dazu berufen fühlte, sich der Wahl zu stellen, erklärt er so: „Ich war schon immer politisch interessiert. Und im Rahmen der Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst ist das natürlich auch immer ein Thema.“ Er habe schon immer auch ein Faible für Zahlen und Verwaltung gehabt, schon als er Kämmerer in Heubach war. Was die lange Dienstzeit mit sich bringt, und wie er sich selbst sieht, erfahren sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 33 Sekunden.

