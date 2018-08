Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 23. August 2018 Donnerstag, 23. August 2018

Tafelladen: Konsequent im Abnehmen der Ausweise

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Den Gmünder Tafelladen zu führen wie ein normales Ladengeschäft war und ist den Verantwortlichen mit das wichtigste Anliegen. Es so wie in anderen Tafelläden in Deutschland zu handhaben und beispielsweise dafür zu sorgen, dass sich nur eine bestimmte Anzahl an Personen im Laden aufhalten dürfen, kam daher nie in Frage.

Handlungsbedarf entstand vor geraumer Zeit dennoch. Grund war einerseits die Tatsache, dass es beispielsweise für ältere Damen viele Jahre kaum möglich war, knappe und teure Ware zu ergattern. Welche Lösung sich bewährt hat und in welchem Fall den Kunden die Abnahme des Ausweises droht, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!