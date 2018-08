Sport | Donnerstag, 23. August 2018 Donnerstag, 23. August 2018

TSGV Waldstetten: Bruderduell in Bad Boll

Die zweite Partie des TSGV Waldstetten der noch sehr jungen Fußball-​Landesliga-​Saison verspricht Spannung und Brisanz pur. Im Mittelpunkt ist natürlich das Bruder-​Duell der Trainer. Mirko Doll trainierte noch vor drei Runden den TSV Bad Boll. Ab dieser Saison ist sein Bruder Manuel Doll der neue Cheftrainer des TSV Bad Boll.

Manuel Doll hatte den FSV Waiblingen erfolgreich in die Bezirksliga geführt und will sich nun in der Landesliga beweisen. Pikanterweise hat Mirko Doll seinen Bruder empfohlen. Da beide sich sehr gut verstehen, ist dieses Duell nur sportlicher Natur. Aber ein brüderliches Teilen der Punkte wird es als vorherige Absprache natürlich nicht gegeben, denn beide sind für so etwas viel zu ehrgeizig. Spannend ist angesichts dieses Matches zudem, dass Keeper Marc Scherrenbacher nach fünf Jahren Boll wieder zum TSGV gewechselt ist. Scherrenbacher war mitunter der Garant dafür, dass die Boller nicht abgestiegen sind. Als Keeper und als Führungsspieler hatte er es bestens verstanden, sein Team gegen den drohenden Abschied einzuschwören. Nun ist er bei dieser anstehenden Begegnung auf der Gegenseite. Beim TSGV war der Straßdorfer vor über zehn Jahren schon einmal beheimatet gewesen. Jetzt ist er als Torhüter neben Bernd Stegmaier zurückgekehrt und vervollständigt das Trainer-​Team.Der TSV Bad Boll hat sein erstes Spiel etwas unglücklich in Echterdingen mitverloren und brennt natürlich darauf, zuhause gegen den TSGV an diesem Sonntag (Uhr) einen Dreier einzufahren.

