Ostalb | Donnerstag, 23. August 2018 Donnerstag, 23. August 2018

Wenn richtig große Transporte auf der Ostalb unterwegs sind

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Wenn Teile für eine Windkraftanlage durch kleine Dörfer rollen, sind dies richtig spektakuläre Schwertransporte. Aber auch Fertiggebäude oder riesige Maschinen für die Industrie brauchen mehr Platz, als normale Fahrspuren auf den Straßen bieten. Dann ist eine Begleitung durch die Polizei nötig — und die ist rund 10 . 000 Stunden im Jahr mit dieser Aufgabe beschäftigt.

29

23

Gelbe und blaue Blinklichter zogen in der Nacht zum Mittwoch die Blicke der wenigen Autofahrer auf sich, die um diese Zeit noch auf der Bunterwegs waren. Es war glücklicherweise kein Unfall, der dieses bunte Lichtermeer verursacht hatte, sondern ein so genannter Schwertransport vor dem Tunnelportal im Gmünder Osten. Die RZ fragte nach, was es mit solchen Transporten auf sich hat — zu lesen in der Ausgabe vom. August.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 31 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!