Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. August 2018

Eine Geige zu bauen dauert vier Wochen

Im Bezirk der Handwerkskammer Ulm, der immerhin von Ellwangen bis an den Bodensee reicht, ist genau ein Meister der Geigenbau-​Kunst verzeichnet. Und der hat seine Werkstatt in Schwäbisch Gmünd. Die Rems-​Zeitung hat Hansgeorg Ulrich dort besucht.

1951

67

Bevor er sich (wieder) in Gmünd niederließ, war derin Aalen Geborene viel unterwegs, was in diesem Beruf aber eher die Normalität ist. Nach der Schulausbildung in Schorndorf schlug Ulrich allerdings zunächst einen anderen Weg ein: Er studierte an der Stuttgarter Musikhochschule Cello. „Weil ich aber als Orchestermusiker nicht leben wollte und die Spitze, die man erreichen muss, um ein Leben als Solist führen zu können, zu weit entfernt war, entschloss ich mich zu einer Geigenbau-​Lehre“, berichtet der-​Jährige. Interessantes über sein Handwerk gibt es in der Samstags-​Reportage der Rems-​Zeitung.

