Gedenkfeier für getöteten Polizist

Der Mord an dem 22 jährigen Polizeibeamten Franz Elbert am 24. August 1968 löste damals nicht nur im Kollegenkreis, sondern bei der gesamten Bevölkerung des Kreisgebiets von Schwäbisch Gmünd große Betroffenheit aus. Am Freitagvormittag fand in Heubach eine Gedenkfeier für den getöteten Beamten statt.

Mit dabei waren Bürgermeister Frederick Brütting, der Vizepräsident des PP Aalen, Bernhard Weber, Polizeidirektor Helmut Argauer, die Pfarrer Rudolf Spieth und Bernhard Weiß, die Kolleginnen und Kollegen des PP Heubach mit ihrem Leiter Achim Taglang, der langjährige Postenführer PHK a.D. Dieter Zellmer, Mitglieder des Fördervereins und des Gemeinderats, Zeitzeugen und zahlreiche Heubacher Bürgerinnen und Bürger. Ausführlicher Bericht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



