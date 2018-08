Kultur | Freitag, 24. August 2018 Freitag, 24. August 2018

Jazz-​Mission: Matinee mit Linda Kyei

„Musik wird für mich dann spannend, wenn sie Raum für Entwicklung und Entfaltung bietet“. Nach diesem Motto spielt und produziert die Sängerin Linda Kyei ihre Musik.

Linda Kyei, die ihre Wurzeln in Ghana hat, spielt ihre Kompositionen gemeinsam mit ihrer eigenen Band und in diversen Jazz-​, Soul– und Swing-​Projekten.Mit Authentizität erzählt sie von ihrem Leben und vertont so manches mit ihrer Violine. Warme Sounds, klare Songstrukturen, die dennoch Raum für den Jazz bieten und eine vom Gospel geprägte Stimme – so lässt sich ihre Musik wohl am Besten beschreiben.In Kooperation mit der Villa Seiz veranstaltet die Jazz-​Mission Schwäbisch Gmünd eine Jazz-​Matinee am Sonntag,. September,Uhr, im Museum Villa Seiz am Nepperberg. Es spielt die „Linda Kyei Swing Combo“.

