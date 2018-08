Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. August 2018 Freitag, 24. August 2018

Leonhardskirche: Glocken abgenommen

Fotos: rw

Sie waren die Ursache einer Aktion, die am Ende eine Million Euro kosten dürfte: die Glocken von St. Leonhard. Derzeit werden der ganze Dachstuhl und der Dachreiter renoviert. Die Glocken werden jetzt auch überholt.

25

Ausgerechnet bei der Beerdigung des Stadtkapellmeisters Dietmar Spiller im Februarversagte das Geläut der Leonhardskirche. Andererseits war das Verstummen der Glocken eine Art Signal von oben: die Inaugenscheinnahme ergab, dass der der Dachstuhl schadhaft und der Dachreiter nicht mehr standsicher war: Renovierung dringlich.Am Freitag wurden die Glocken per Autokran vom Turm gehievt, sie kommen zur Überholung nach Ulm in die Werkstätte Hörz. Mehr über den Fortgang der Renovierungsarbeiten an der spätgotischen Kirche in der RZ vom. August.

