Sport | Freitag, 24. August 2018 Freitag, 24. August 2018

Normannia Gmünd mit viel Struktur in Zukunft

Galerie (1 Bild)

Foto: FCN

Beim Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd läuft es nach dem Aufstieg ganz nach dem Geschmack der Verantwortlichen. Am Donnerstag hat sich der Aufsichtsrat zu seiner zweiten Versammlung eingefunden und die Aufgabenfelder in diesem Gremium personengebunden verteilt.

38

20

20

250

700

Da man vor allem das Thema Wirtschaftskreis stets etwas stiefmütterlich behandelt habe, so Aufsichtsratschef Markus Eichele, habe man die Aufgaben innerhalb des Gremiums nun klar benannt, der-​Jährige selbst kümmert sich fortan um den Wirtschaftskreis. „Jetzt werden wir neue eigene Themen einbringen und versuchen, das Ganze vernünftig zu steuern“, so Eichele, der sagt, dass das vorläufige Ziel sportlicher Natur mit der Rückkehr in die Oberliga erreicht sei. In der zweiten Sitzung habe es nichts zu beanstanden gegeben, trotzdem man das Budget in der Oberliga umProzent erhöht habe, so Eichele.Prozent wovon ließ er freilich offen. „Wir liegen damit auf jeden Fall ganz am Ende in dieser Liga, so viel dürfte feststehen.“ Große Sprünge, wie etwa einen Wintertransfer, dürfe man im Umfeld somit nicht erwarten, fährt der Aufsichtsratsvorsitzende fort.Bei der Normannia werde man auch in den kommenden Jahren auf die Jugendarbeit setzen. RundJugendliche gehen in Gmünd dem Fußball nach, beiMitgliedern insgesamt (inklusive der Hockey– und Radballabteilung). Es sei ein mittelfristiges Ziel der Normannia, die Mitgliederzahl zu steigern. „Da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust“, so Eichele. Aus der Jugend gekommen sind erst Mario Schmid und Alexander Iatan, die zu diesem frühen Zeitpunkt schon Oberligaluft schnuppern konnten. Diesen Fall wünschen sie sich natürlich in jedem Jahr. Der Aufsichtsrat trifft sich etwa alle acht Wochen und lässt sich vom Vorstand die Unterlagen vorlegen, um diese im Idealfall abzusegnen, wie auch am Donnerstag geschehen, als Andrea Aiello, Sportlicher Leiter der Normannia, das noch im Urlaub weilende Vorstandsmitglied Marco Biegert vertreten hatte.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 77 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!