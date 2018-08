Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. August 2018 Freitag, 24. August 2018

„Scheuelberg Alpinhörner“ aus Bargau

In der Schweiz gilt das Alphorn als Nationalsymbol. Sehr häufig begegnet man den Instrumenten auch in Österreich und im bayerischen Alpenraum. Die Vermutung liegt daher nahe, dass jene Musiker, die ab und an im Gmünder Raum auftreten, aus eben jenen Gefilden stammen.

Der Name der Gruppe „Scheuelberg Alpinhörner“ führt aber schnell zum wirklichen Herkunftsort. Und der befindet sich gleich in der Nähe – in Bargau. Wie alles begann und weshalb die Klänge so sehr in den Bann ziehen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

