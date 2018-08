Blaulicht | Freitag, 24. August 2018 Freitag, 24. August 2018

Unfall zwischen Weiler und Degenfeld

Am Freitag, gegen 13 . 45 Uhr, ist zwischen Weiler und Degenfeld ein Pkw mit einem Lkw zusammengeprallt.

Bei dem Unfall soll es zwei Verletzte gegeben haben. Die Straße ist derzeit (Uhr) noch blockiert. Anbei ein Überblick auf die Strecke ERGÄNZUNG:Auf plötzlich regennasser Fahrbahn kam eine-​jährige Autofahrerin von ihrem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Die Frau war mit ihrem Mercedes Benz A-​Klasse aus Richtung Degenfeld in Richtung Weiler unterwegs, als sie gegenUhr auf ihrer linken Straßenseite mit einem entgegen kommenden Lkw zusammenstieß. Die Fahrerin und ihr-​jähriger Beifahrer zogen sich jeweils eher leichte Verletzungen zu, die an der Unfallstelle durch Rettungskräfte versorgt wurden. Beide kamen vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge waren manövrierunfähig, weshalb die Landesstraße bis zum Abräumen und anschließenden Reinigen der Fahrzeuge blockiert war. In beide Richtungen kam es deshalb zu Behinderungen und leichten Rückstaus.

