Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. August 2018 Freitag, 24. August 2018

Wochenende: Die Macht der Marke

Die Temperaturen sind ein bisschen zurückgegangen, doch unser Preis beim wöchentlichen Gewinnspiel unserer Wochenende-​Beilage bleibt heiß. Dieses Mal gibt es einen Wellness-​Aufenthalt im Hotel Sonnenhof in Lam im Bayerischen Wald zu gewinnen. Das Titelthema lautet: Die Macht der Marke.

Am Beispiel eines schwäbischen Mittelständlers zeigen wir auf, wie Werbung im digitalen Zeitalter funktionieren kann. Ein weiteres interessantes Thema: Kuck mal, was ich geknipst habe! Jedes Jahr werden im Urlaub Millionen von Fotos geschossen und unzählige Stunden Videomaterial produziert. Nach dem Urlaub landet das meiste davon im Nirwana irgendeiner Festplatte. Das muss nicht sein. Wir helfen weiter.Wer die drei Übernachtungen im Sonnenhof gewinnen will, der muss folgende Frage beantworten: Welches schiitische Heiligtum befin­det sich in der iranischen Stadt Ghom?A: Grabmoschee der Fatima al­Masuma; B: Grabmal von Mumtaz Mahal.Viel Glück beim Mitmachen und gute Unterhaltung beim Lesen. Freuen Sie sich auf ein lesenswertes Wochenende!

