1 . FC Heidenheim möchte auch nach Dresden noch ungeschlagen sein

Foto: Lämmerhirt

Am dritten Spieltag dieser noch jungen Fußball-​Zweitligasaison tritt der 1 . FC Heidenheim am Sonntag ( 13 . 30 Uhr) bei Dynamo Dresden an. Es ist – inklusive des 5 : 2 -Erfolgs beim SSV Jeddeloh II – das dritte Auswärtsspiel nacheinander für den FCH, der bislang noch ungeschlagen ist.

Prekär könnte für den FCH werden, dass Dynamos Trainer Uwe Neuhaus unter der Woche beurlaubt worden ist und Interimscoach Christian Fiel gegen Heidenheim an der Linie stehen wird. Bei so manchem Team hat solch ein Trainerwechsel kurzfristig ungeahnte Kräfte freigesetzt. „In der Tat ist es schwierig einzuschätzen, wie Dresden das Spiel angehen wird. Es ist schon überraschend, das so schnell ein neuer Trainerkollege auf der Bank sitzt“, sagt FCH-​Trainer Frank Schmidt. Grundsätzlich aber würden die Themen rund um Dresden ihn nur am Rande interessieren, fuhr Heidenheims Trainer fort. „Wir sind gut beraten, wenn wir auf uns selbst schauen.“In Dresden sind sie derweil froh, Fiel, der bis dato die Ubetreut hatte, als Interimslösung einsetzen zu können. „Cristian Fiel hat sich seitnicht nur bei unseren Fans, sondern auch bei allen anderen Menschen im Verein unheimlich viel Kredit und Anerkennung erarbeitet“, sagte SGD-​Sportgeschäftsführer Ralf Minge gegenüber dem „kicker“.

