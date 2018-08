Ostalb | Samstag, 25. August 2018 Samstag, 25. August 2018

Dienstältester Feuerwehrchef verabschiedet

Fotos: G. Nesper

Weil er altersbedingt nicht mehr kandidieren durfte, war Michael Knöpfle nach 33 -​jähiger Tätigkeit als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bartholomä im vergangenen Monat bei der Hauptversammlung im kleinen Kreis verabschiedet und sein Nachfolger Thorsten Sperrle in sein neues Amt als Kommandant eingeführt worden.

1971

1985

Am Freitagabend fand die offizielle Verabschiedung des dienstältesten Feuerwehrchefs der Region im Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde statt. SeitMitglied in der Bartholomäer Wehr und seitderen Kommandant ist Knöpfle der erfahrenste Kommandant im Landkreis und einer der dienstältesten Feuerwehrchefs im gesamten Land, weshalb ihm nicht von ungefähr die höchste Auszeichnung des Feuerwehr-​Landesverbands, die Ehrenmedaille in Gold, verliehen worden war.Von Bürgermeister Thomas Kuhn, über Kreisbrandmeister Otto Feil, Klaus Kurz als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, dem neuen Kommandanten Thorsten Sperrle, dem Geschäftsführer des DRK, Bruno Bieser, bis hin zu den Kameraden der benachbarten Feuerwehren, alle machten dem scheidenden Kommandanten ihre Aufwartung. Es war eine würdige Verabschiedung mit vielen Reden, aber auch mit Musik und Gesang, bei der Michael Knöpfle zudem noch zum Ehrenkommandanten ernannt wurde.

