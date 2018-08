Schwäbisch Gmünd | Samstag, 25. August 2018 Samstag, 25. August 2018

Ein Mittag beim Gmünder THW

Auch in diesem Jahr hatte das Technische Hilfswerk Schwäb. Gmünd im Rahmen des Schülerferienprogramms einen Schnupperkurs angeboten.

Zwölf Jungs und Mädchen im Alter vonbisJahren hatten sich pünktlich am Samstagmittag auf dem Gelände des THW in der Pfeilhalde eingefunden, wo sie von der Ortsjugendbeauftragen Jessica Ripberger und ihren Kolleginnen und Kollegen begrüßt wurden. Eine Führung durch die Einsatzräume, den Jugend– und Schulungsraum, sowie durch den Geräteraum und die Werkstatt war schon ziemlich interessant. Interessanter jedoch war eine Überlandfahrt in einem der großen blauen THW-​Trucks. Was die Kinder noch alles erlebten, steht in einer der nächsten Ausgaben der Rems-​Zeitung.

