Thomas Vetter: Warum dem Elektroantrieb die Zukunft gehört

Immer wieder hört man Zweifel, ob der Elektromobilität wirklich die Zukunft gehört. „Das ist gesetzt. Punkt!“, sagt Diplom-​Physiker Thomas Vetter und erläutert, warum Verbrennungsmotoren Auslaufmodelle sind. Und dies nicht nur wegen der Abgase sowie der zur Neige gehenden fossilen Brennstoffe, sondern auch wegen des erheblich größeren Wirkungsgrads von Elektromotoren.

Nach Vetters Worten dient beim klassischen Benziner oder Diesel maximal ein Drittel der Energie tatsächlich dem Antrieb, der Rest entweicht als Abwärme. Ein Elektromotor hingegen könne mit einem Wirkungsgrad vonbisProzent punkten. Warum es so wichtig ist, dass beim Elektromotor das komplette System auf die tatsächliche Nutzung abgestimmt wird und warum ein Festhalten am „Bewährten“ für die Industrie verhängnisvoll ist, erläutert der Technik-​Chef der Lorcher Aradex AG am. August im RZ-​Sommergespräch.

