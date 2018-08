Sport | Samstag, 25. August 2018 Samstag, 25. August 2018

VfR Aalen kommt mit 1 : 4 gegen 1860 München unter die Räder

Vier Punkte nach fünf Spieltagen — zu wenig für den Fußball-​Drittligisten VfR Aalen. Jetzt hatte man am Samstag einen richtig prominenten Gast in der Ostalb-​Arena — und ist diesem am Ende sang– und klanglos unterlegen: 1 : 4 ( 0 : 2 ) hat es am Ende gegen 1860 München geheißen.

Mutig hatte man agieren wollen, sagte Aalens Trainer Argirios Giannikis im Vorfeld, rechnete sich sogar Siegchancen aus. Dann aber kam alles anders. Karger und Abruscia stellten schon zur Pause auffür die Löwen, nochmal Abruscia und dann Bekiroglu erzielten die weiteren Treffer für die Gäste aus der bayrischen Landeshauptstadt. Ristl traf zum zwischenzeitlichenfür den VfR. Das i-​Tüpfelchen war dann noch die Gelb-​Rote Karte für Aalens Sarr.Zuschauer — Rekord in Aalen in der. Liga — sahen Münchner, die sich nach oben in der Tabelle orientieren, während Aalen schon nach fünf Spieltagen den Blick in den Rückspiegel werfen muss.

