Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 26. August 2018 Sonntag, 26. August 2018

Sommergespräch mit DRK-​Chef Bruno Bieser

Foto: drk

Eine Sendung im SWR hat viele wachgerüttelt: Ein breit angelegter Test hat nachgewiesen, dass in Notfällen die gesetzlich vorgeschriebene Frist, bis wann der Rettungswagen am Notfallort sein muss, nicht eingehalten wird oder werden kann. Wir haben mit Bruno Bieser, DRK-​Kreisgeschäftsführer, gesprochen.

Bieser bestätigt, dass es Fälle gibt, wo man die im Rettungsdienstgesetz vorgeschriebene Frist von zwölf Minuten nicht einhalten kann. „Aber in gutProzent aller Fälle sind die Rettungssanitäter innerhalb der geforderten Frist vor Ort“, sagt er und nennt jedoch auch die zwei „Schwachstellen“, die man im Gmünder Raum noch hat. Zum einen im Raum Gschwend, wo es große topografische Hindernisse zu überwinden gilt – Gschwend hat insgesamt rundWohnplätze — und auch im Raum Lorch-​Waldhausen. Also an zwei „Grenzstellen“ zu den Nachbarkreisen Schwäbisch Hall und Rems-​Murr-​Kreis. Was der Kreisgeschäftsführer vom DRK sonst noch zu sagen hatte, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 37 Sekunden.

