Ostalb | Sonntag, 26. August 2018 Sonntag, 26. August 2018

Tanzen bis in die Nacht bei „Wasser mit Geschmack“

Bereits zum sechsten Mal fand in der Heubacher Stellung das Festival „Wasser mit Geschmack“ statt. Unter dem Motto „Durchbruch“ hatten die Veranstalter das Festival in diesem Jahr ins Innere der Erde verlagert. Bis spät in die Nacht wurde zu Elektro-​Klängen getanzt.

Elektronische Musik unter freiem Himmel, das war bei der Premieredie Grundidee des Festivals, dasin die Stellung umzog. Seither verwandeln sich die Wälder unterhalb des Rosensteins einmal im Jahr in ein Paradies für die Liebhaber elektronischer Klänge. Aufgrund der positiven Resonanz der vergangenen Jahre und der großen Nachfrage war das Festivalgelände im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Drittel vergrößert worden. Was los war beim Festival in der Stellung, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

