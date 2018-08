Sport | Montag, 27. August 2018 Montag, 27. August 2018

4 . Freiluft-​Blitzturnier: Zwei Schachspieler teilen sich den Tagessieg

Beim vierten Freiluftblitzen der SG Gmünd hat das Wetter nicht mitgemacht. Deshalb musste in der „Mall“ der Rems-​Galerie gespielt werden. Hier waren die 26 Teilnehmer aus zehn Schachvereinen bestens gegen Regen und niedrige Temperaturen geschützt.

DieMitspieler sorgten für einen Teilnehmerrekord der diesjährigen Blitzturnierserie. Die weiteste Anreise hatte Sandro Kohn, der vor Jahren bei der Schachgemeinschaft Gmünd spielte und seine alten Freunde jedes Jahr besucht – er wohnt seit einiger Zeit in Bahrain. Jüngster Spieler war der elfjährige Oliver Schwartz, der älteste Wilhelm Rauer aus Ellwangen mitJahren. Es gibt wohl kaum eine andere Sportart, in der Sportler mit einem Altersunterschied von überJahren gegeneinander antreten.Dem kühlen Wetter trotzend lieferten sich die angetretenen Blitzer heiße Partien um den Tagessieg und gute Platzierungen für die Preise in der Gesamtwertung. Am Ende lagen Walter Pohl und Arno Reindl miterspielten Punkten aus denRunden gleichauf. Mit nur einem halben Punkt dahinter erspielte sich Arnos Bruder Knut Reindl den dritten Platz. Es folgte wieder ein breites Mittelfeld von Spielern, die für die Gesamtwertung in Frage kommen.Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. August.

