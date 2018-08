Sport | Montag, 27. August 2018 Montag, 27. August 2018

Dartsport: Schechinger Michael Krieger ist Bayerischer Meister

Am vergangenen Wochenende haben die bayerischen Meisterschaften stattgefunden – im Dart. Ausgetragen wurden sie in der Hauptsmoorhalle in Strullendorf. Mit dabei ist auch der Schechinger Michael Krieger gewesen – und hat sich den Titel gesichert.

Krieger kommt aus Schechingen und tritt für die „DC Underdogs“ sowie „Chaos am Board“ an, Heimspielstätte ist jeweils das Fenschderle in Göggingen. Das Team „Chaos on Board“ gehört dem DSVS (Dartsportverband Schwaben) an, der seinerseits mit dem BayDSV (Bayerischer Dartsportverband) kooperiert, deswegen war Krieger die Teilnahme möglich. Er hatte sich aus seinem Team als einziger Darter gemeldet – und kehrte mit dem großen Siegerpokal und einem kleinen Preisgeld wieder zurück nach Baden-​Württemberg. „Ich wusste vorher nicht, was mich erwartet, kannte auch keinen Spieler. Da „Chaos am Board“ in der vergangenen Runde in der C-​Liga aktiv war, musste Krieger „Single Out“ spielen und nicht wie gewohnt im „Masters Out“. Das heißt, wenn dieals Zahl übrig ist, muss sie auch geworfen werden – und nicht etwa die Doppel-​Zehn. „Das war schon eine Umstellung für mich und ich habe mich häufig überworfen. Wenn ich auf diegeschmissen habe, dann habe ich in die Triple-​getroffen. Da musste ich mich erst einmal drauf einstellen“, sagt Krieger lachend.Sieben Spiele waren es, die man gewinnen musste, um ins Finale zu gelangen. Ein Spiel durfte man verlieren, um über die Trostrunde weiterzukommen, das aber brauchte der Schechinger nicht. Nur ein Leg gab er auf dem Weg ins Finale ab und seinen Finalgegner, Florian Schnitzer, hatte er dabei bereits im Viertelfinale geschlagen.

