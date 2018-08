Ostalb | Montag, 27. August 2018 Montag, 27. August 2018

Gut besuchter Bartholomäusmarkt

Fotos: msi

Bei bestem Marktwetter fand am Montag der Bartholomäusmarkt statt. Mit über 80 Marktständen, einem bunten Warenangebot und vielen, vielen Besucher/​innen zeigte sich die der Markt nicht nur als liebgewonnene, sondern auch als sehr lebendige Tradition.

24

500

Der. August ist in der evangelischen wie in der katholischen Kirche auch bekannt als Bartholomäustag. An diesem Tag wird daran erinnert, wie die Gebeine des Apostels an der Insel Lipari angespült wurden. Außerdem gilt der Bartholomäustag als Ende des Sommers und wird in zahlreichen Bauernregeln behandelt.Für die Bartholomäer findet der eigentliche Feiertag aber erst am Montag nach dem Fest des heiligen Bartholomäus statt. Denn dann wird in der kleinen Gemeinde nämlich der traditionelle Bartholomäusmarkt begangen, der schon seit überJahren fest zu Bartholomä gehört.

