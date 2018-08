Ostalb | Montag, 27. August 2018 Montag, 27. August 2018

Irenen-​Medaille für Gästeführer und –führerinnen des Klosters Lorch

Für ihr Engagement als Gästeführer und –führerinnen des Klosters Lorch wurden 18 Männern und Frauen in der Klosterkirche die Irenen-​Medaille verliehen. Zehn von ihnen wurden zum Irenen-​Ritter geschlagen.

Am Montag jährte sich der Todestag von Irene von Byzanz zum. Mal. Sie starb auf dem Hohenstaufen, nachdem zuvor ihr Gatte und jüngster Sohn von Kaiser Barbarossa, Phillip von Schwaben, ermordet worden war. Warum die Irenen-​Medaille verliehen wird, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

