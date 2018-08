Schwäbisch Gmünd | Montag, 27. August 2018 Montag, 27. August 2018

Sperrungen und ein arbeitsreiches Wochenende

Während die meisten Menschen ihr freies Wochenende genossen, ging es für die Arbeiter an der Bahnlinie von Gmünd nach Aalen zur Sache. Um die Sperrung so kurz wie möglich zu halten, wird rund um die Uhr rangeklotzt.

Gleich an mehreren Stellen starteten Projekte, bei denen die Verantwortlichen auf die Einstellung des Bahnverkehrs angewiesen waren. So an der Gmünder Fußgängerbrücke „Sägbock“. Los ging es auch mit dem Abriss der Birkhof-​Brücke, die einem Neubau weicht. Bis zum. September ist zudem die Strecke von Gmünd bis Aalen gesperrt und es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten.

