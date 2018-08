Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 28. August 2018 Dienstag, 28. August 2018

192 Porsche 356 kommen nach Schwäbisch Gmünd

Foto: Manfred Laduch

„Das wird’s nie wieder geben“, sagt Elmar Schmid. Vom 6 . bis zum 9 . September kommen 192 Porsche 356 aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern nach Schwäbisch Gmünd. Zu sehen sind alle am Samstag, 8 . September, ab 8 Uhr, wenn auf dem Marktplatz am Johannisturm der Startschuss zu einer 200 Kilometer langen Rundfahrt fällt.

Etwadieser Fahrzeuge gibt es noch in Deutschland, drei davon in Gmünd und davon wiederum zwei im Besitz der Familie Schmid. Schon im Medizinstudium war der heute-​Jährige von diesen Autos fasziniert. Warum das so ist, und was der Hals-​Nasen-​Ohren-​Arzt über das kultige Fahrzeug zu erzählen hat, ist in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

