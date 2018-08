Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 28. August 2018 Dienstag, 28. August 2018

Rad-​Notfallkoffer im Franz-​Keller-​Haus

Foto: esc

Vor knapp einem Jahr präsentierte der Arbeitskreis Mobilität und Verkehr seinen Rad-​Notfallkoffer. Ausgerüstet mit geeignetem Werkzeug soll er Radfahrern, die unterwegs eine Panne haben, die Reparatur ermöglichen. Deshalb, so ist der Plan, sollen die Koffer an möglichst vielen Orten hinterlegt werden.

Jetzt hat der erste Koffer seinen Platz gefunden: in der Werkstatt des Franz-​Keller-​Hauses mitten im Naturschutzgebiet auf dem Kalten Feld. Am Dienstag übergab Bürgermeister Joachim Bläse – im Beisein von Bettina Winter-​Schulligen, Erich Wenzel und Thomas Kaiser (alle AK Mobilität und Verkehr) – das umfangreiche Fahrradreparatur-​Set an den Vorsitzenden des Vereins Wanderheim Franz Keller, Klaus Rieg . Warum gerade auf dem Kalten Feld ein Rad-​Notfallkoffer Sinn macht, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

