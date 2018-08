Ostalb | Dienstag, 28. August 2018 Dienstag, 28. August 2018

Schienenersatzverkehr: Nicht alles läuft nach Plan

Dass eine Streckensperrung zwischen Gmünd und Aalen während der Gleiserneuerungsarbeiten (die RZ berichtete) unvermeidbar sein wird, war schon länger bekannt. Erfreut sind dennoch nicht alle Pendler.

Sebastian Seide hat nichts dem Zufall überlassen. Der Verkehrsplaner und stellvertretende Betriebsleiter bei Regionalbus Stuttgart, Niederlassung Aalen, hat sich im Vorfeld der Streckensperrung nicht nur auf den veränderten Fahrplan der Deutschen Bahn verlassen, sondern gemeinsam mit seinen Kollegen auch den Verkehr auf den Straßen genauestens unter die Lupe genommen. Seide und seine Mitarbeiter sind vor einigen Monaten schon die entsprechenden Strecken abgefahren. Zur Rushhour und außerhalb der Ferien. Doch was hilft die beste Organisation, wenn die Züge teils mit Verspätung an den Bahnhöfen Aalen und Gmünd eintreffen oder es zum Komplettausfall von Zügen kommt? Wie die Bahnreisenden die aktuelle Situation bewältigen und beurteilen und wo Nachholbedarf herrscht, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

