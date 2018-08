Sport | Dienstag, 28. August 2018 Dienstag, 28. August 2018

Skispringer vom Stützpunkt Degenfeld/​Königsbronn überzeugen in Bad Griesbach

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

In Bad Griesbach hat das dritte Springen und somit das Finale des Georg-​Thoma-​Pokals im Skispringen stattgefunden. Die Skispringer vom Stützpunkt Degenfeld/​Königsbronn haben sich 14 Podestplätze gesichert.

10

28

10

16

21

16

27

28

33

35

28

50

10

11

12

28

5

29

26

13

29

Auf der K-​– und-​Meter-​Schanze wurde das dritte Springen ausgetragen. Auf der Ksprang die siebenjährige Lina Oesterle vom SC Degenfeld auf den. Platz, Teamkollege Quentin Schuhmann landete auf Rang. In der Tournee-​Wertung, bei der zwei von drei Wettkämpfen in die Wertung kommen, sah es am Ende wie folgt aus:. Fiona Schwander (SC Königsbronn),. Lina Oesterle,. Kay-​Ule Wamsler,. Quentin Schuhmann,. Fynn Ludwig (alle SC Degenfeld).Auf der K-​-​Meter-​Schanze ging es bei denStartern gleich richtig zur Sache, da jeder für die Gesamtwertung noch einmal sein bestes Resultat herausholen wollte. Arne Holz (SC Degenfeld) gelang dies in der Schülerklasse Sganz hervorragend. Er sicherte sich vor Nils Mutterer von der SZ Bernau den Einzelsieg.Sein Teamkamerad Finn Kölle sprang in der Snur ganz knapp am Podest vorbei und wurde Vierter. Nichts anbrennen ließen Julian Hillmer und Janne Holz in der S. Beide Degenfelder setzten ihre Erfolgsserie der beiden ersten Springen fort. Hillmer sprang mitundMetern klar zum Sieg. Holz wurde mit jeweilsMetern und sehr guten Haltungsnoten vor Lars Morlok (SV Baiersbronn) Zweiter und Teamkollege Max Rommel sprang in dieser stark besetzten Klasse auf Platz acht. Bei den Schülern der Sbestätigte Noah Seifried (SC Degenfeld) seine zuletzt stabile Form als Fünfter. Mit welchen Platzierungen Emilia Krause und Jasmin Kaisser in der Mädchenklasse I ihre Ergebnisse der letzten Wettkämpfe unterstreichen konnten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. August.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 69 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!