Ostalb | Mittwoch, 29. August 2018 Mittwoch, 29. August 2018

Bürgerinititative „Pro Kreisel“ demonstriert in Lorch

Fotos: esc

„Mir geht es hier um die Sicherheit, sonst um gar nichts.“ Barbara Barwig wohnt am Kellerberg. Wie knapp 50 weitere Lorcherinnen und Lorcher nahm sie an der Demonstration der Bürgerinitiative „Pro Kreisel“ am Mittwoch Abend teil.

Seit der Lorcher Gemeinderat beschloss, den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Stuttgarter Straße /​Wilhelmstraße aus Kostengründen um zwei bis drei Jahre zu verschieben, wehrt sich ein Teil der Bevölkerung – bislang vornehmlich die Anwohner an der gefährlichen Kreuzung — vehement gegen diesen Beschluss. „Kreisel hier und jetzt“ ist auf Plakaten zu lesen, die während der Demonstration der Bürgerinitiative „Pro Kreisel“ hochgehalten wurden.Die Beweggründe der Demonstraten erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.

