„Durch Bredis Brille“: Glücklicher Waldstetter Sieg

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Eine aus meiner Sicht eher unglückliche-Niederlage musste der TSV Bad Boll in der Landesliga gegen den TSGV Waldstetten hinnehmen. Bad Boll erwischte zwar einen Auftakt nach Maß und ging bereits nach fünf Minuten mitin Führung, versäumte es aber, das zweite Tor nachzulegen, was sich kurz vor der Pause mit dem Ausgleichstreffer der Waldstetter rächte.Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst ging Bad Boll nach etwaMinuten mit einem berechtigten Foulelfmeter erneut in Führung. Ebenfalls mit einem berechtigten Foulelfmeter glich dann aber Waldstetten gut fünf Minuten später aus und legte dann nur eine Minute später den Führungstreffer nach. Bereits nach knappMinuten waren alle Tore dieses unterhaltsamen, mitunter aber auch von Schwächen in der Defensive geprägten Spiels gefallen, obwohl durchaus beide Teams auch Chancen hatten, in der letzten halben Stunde weitere Treffer zu erzielen. Aus meiner Sicht hätte aber Bad Boll auf Grund der starken ersten Halbzeit einen Punkt verdient gehabt.

