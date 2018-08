Kultur | Mittwoch, 29. August 2018 Mittwoch, 29. August 2018

Gloria Gaynor beim Aalener Jazzfest

Das Aalener Jazzfest freut sich über einen der raren Auftritte der R & B-​, Soul– und Discokönigin Gloria Gaynor, deren Oeuvre u.a. Bahnbrechendes wie „I Will Survive“, „Never Can Say Goodbye“ oder „I Am what I Am“ umfasst.

Im Lauf etlicher Jahrzehnte entstand ihr Werk aus den Soul Satisfiers und führte in die Höhen der Billboards Disco Charts führt. Aber Gloria Gaynors Repertoire reicht noch weiter. Es orientiert sich stärker an religiösen Songs. Aus „I Will Survive“ wurde unter dem Einfluss des Wütens von Hurricane Harvey zu „Texas Will Survive“.SWRpräsentiert den Auftritt auf dem Aalener Jazzfest am. November und schneidet das Konzert mit.

