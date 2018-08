Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 29. August 2018 Mittwoch, 29. August 2018

Regierungssprecher lobt den Umgang der klassischen Medien mit dem Thema Jesidinnen

Zwei Wochen ist es nun her, seit das Video von der jungen Jesidin Aschwak Talo, die angab, in Gmünd ihrem IS-​Peiniger Abu Hamam begegnet zu sein, in Windeseile über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde. Nun äußert sich Regierungssprecher Rudi Hoogvliet im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.

1100

2015

2016

23

InsgesamtMenschen waren es, die zwischenundüber das von Baden-​Württemberg eingerichtete Sonderkontingent für schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak nach Deutschland kamen. Um die Namen derKommunen, die sich beteiligten – darunter auch Gmünd – wurde nie ein Geheimnis gemacht. Die Öffentlichkeit über das Sonderkontingent für die Schutzbedürftigen zu informieren, war damals dennoch selbstverständlich. Es habe ein großes Medieninteresse gegeben, so Hoogvliet. Und es bestehe ja gegenüber der Öffentlichkeit auch eine Informationspflicht. In diesem Zusammenhang lobt der Regierungssprecher die klassischen Medien. Diese seien – ebenso wie die Kommunen – im Großen und Ganzen bisher sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema umgegangen. Auch zu den Behörden und der Arbeit der Polizei äußert sich der Regierungssprecher; die Rems-​Zeitung berichtet am Donnerstag darüber.

