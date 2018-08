Sport | Freitag, 03. August 2018 Freitag, 03. August 2018

1 . FC Heidenheim startet in die neue Zweitligasaison gegen Arminia Bielefeld

Am Sonntag rollt der Ball wieder in einem Pflichtspiel in der Voith-​Arena. Zu Gast beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim wird dann Arminia Bielefeld sein. Anstoß der Begegnung ist um 15 . 30 Uhr.

2

0

2

2

4

Die sechseinhalb Wochen Sommervorbereitung hatten es, wie immer an der Brenz, in sich. FCH-​Trainer Frank Schmidt ist mit dem Verlauf zufrieden gewesen, sagt dennoch: „Ich habe jetzt auch die Schnauze voll, wir wollen jetzt wieder spielen.“ Im Hinterkopf hat man beim FCH das Ergebnis aus der Vorsaison, als die Heidenheimer alles im Griff zu haben schienen,geführt hatten, sich am Ende aber dennoch mit einemhaben begnügen müssen.„Es ist manchmal auch so, dass du lieber mal einen glücklichen Sieg mitnimmst, als wenn du unverdient Punkte liegen lässt“, so Schmidt. Vor allem auch, weil man wisse, dass man einen solch schwachen Start wie in der vergangenen Saison unbedingt vermeiden sollte. Dieser zog sich schließlich bis ans Ende der Saison durch. „Wir versuchen unseren Heimvorteil zu nutzen, mit unseren Fans im Rücken, um idealerweise gleich ein Erfolgserlebnis zu haben. Wir spielen natürlich auf drei Punkte. Alles, was wir tun, ist ergebnisorientiert. Das Wichtigste für den Kopf ist natürlich der Erfolg“, lautet die Marschroute Schmidts vor dem Duell mit dem Traditionsverein aus Ostwestfalen. Der ist auch fast schon notwendig im Hinblick auf das Auftaktprogramm. Nach Bielefeld folgen die beiden weiten Auswärtsreisen nach Kiel und dann Dresden.Die Hitze soll auf dieses Spiel ebenfalls keine Auswirkungen haben, auch in der Vorbereitung haben Schmidt und sein Trainerteam keine Rücksicht auf die Witterung genommen, sondern die Dinge so akzeptiert, wie sie sind. Was Frank Schmidt zu den hochsommerlichen Temperaturen sagt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. August.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 70 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!