Freitag, 03. August 2018

Bezirkspokalauslosung und Fair-​Play-​Preisverleihung: Hauptpreis geht an den FC Durlangen II



Foto: alv

Die Kreissparkasse Ostalb wird auch in der neuen Saison den Fair-​Play-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung unterstützen. Das hat Filialdirektor Steffen Alt im Vereinsheim des SV Frickenhofen bestätigt. Neben der Siegerehrung ist die Auslosung der ersten Runde des AOK-​Pokals Ostwürttemberg ( 12 . August) auf dem Programm gestanden.

Roland Wagner sprach den fairsten Mannschaften aus dem Altkreis Gmünd seine Gratulation aus: „Glückwunsch zu diesen sehr guten Quotienten“, sagte der neue Bezirksspielleiter, ehe der Bezirksvorsitzende Jens-​Peter Schuller seinen Vorgänger Edelbert Krieg als Erfinder des Fairplay-​Wettbewerbs lobend hervorhob. Es sei Kriegs Verdienst, dass es diese Auszeichnung nicht nur in Schwäbisch Gmünd, sondern seitJahren sowohl in Aalen als auch Heidenheim gibt. Wie Wagner ging auch Heinz Strohmaier auf die Quotienten, die sich aus der Anzahl an gelben, gelb-​roten und roten Karten ergeben, ein. „Von den Quotienten her liegen die vorderen Mannschaften eng zusammen. Da hat eine gelbe Karte weniger über einen besseren Platz entschieden“, so der Chef vom Dienst der Rems-​Zeitung. Den besten Quotienten hatte der FC Durlangen II mit, die besten acht Teams liegen alle unter. „Das ist einfach nur gut“, fügte Strohmaier hinzu.Teams aus dem Altkreis Gmünd – vier zweite Mannschaften verzichten auf eine Teilnahme – sind in der Saison/​beim AOK-​Pokal Ostwürttemberg mit von der Partie, weshalb es zunächstPaarungen und ein Freilos gibt. Ausgetragen wird die erste Runde am Sonntag,. August, umUhr.Bezirkspokal,. Runde:: Ruppertshofen – TSV Heubach II: TSV Bartholomä – TSV Böbingen II: SV Göggingen – Hohenstadt/U’gr.: FC Eschach – TV Lindach: Türkgücü Gmünd – SF Lorch II: Waldstetten II – TV Heuchlingen I: VfL Iggingen I – TV Straßdorf II: SV Lautern – TSV Leinzell: TSGV Rechberg – TV Herlikofen I: FC Mögglingen I – SG Bettringen I: TSB Gmünd – FC Durlangen I: Waldhausen – Hintersteinenberg: SV Hussenhofen – Großdeinbach: SV Frickenhofen – FC Schechingen: TV Weiler – TV Straßdorf I: FC Spraitbach – FC Alfdorf: FC Bargau II – TSF Gschwend: SV Pfahlbronn – TSV Mutlangen: FC Durlangen II – SG Bettringen II: TV Heuchlingen II – TSV Böbingen I: TSV Heubach I – SF Lorch IFreilos: FC Ermis Gmünd





