Im Götzenbachstausee wird das Wasser ab Samstag umgewälzt

Foto: zi

Normal liegen die Temperaturen in den hiesigen Gewässern im Sommer zwischen 18 und 20 Grad. An einigen Stellen hat Johannes Stegmaier, Vorsitzender des Bezirksfischereivereins Lein-​Rems, in diesen Tagen 25 bis 27 Grad gemessen. „Ab 28 Grad ist es für die Fische tödlich“, bringt er die derzeitige Situation auf den Punkt. Bedrohlich ist die Lage auch am Götzenbachstausee – dort wird das Wasser ab Samstag umgewälzt.

000

Der See in Göggingen droht umzukippen, so wie es auch bei anderen Seen in Baden-​Württemberg derzeit der Fall ist. „Wenn wir die Aktion ab Samstag nicht machen würden, dann würdenFische sterben“, erklärt Stegmaier. Die vielen Nährstoffe im Wasser – die Hitze begünstigt das Wachstum – sorgen dafür, dass den Fischen im Götzenbachstausee zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. Über das weitere Vorgehen berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe. Außerdem berichten wir auch über die bedrohliche Lage in den Flüssen und Bächen.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 37 Sekunden.

