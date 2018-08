Schwäbisch Gmünd | Freitag, 03. August 2018 Freitag, 03. August 2018

Reportage: Asche zu Asche

Es gibt immer mehr Feuerbestattungen. Waren es vor rund zehn Jahren noch etwa ein Drittel aller Bestattungen sind es in der Zwischenzeit über das Doppelte. Unsere Samstags-​Reportage zeigt den Alltag in einem Krematorium.

In Schwäbisch Gmünd gibt es seit zwölf Jahren ein Krematorium. In der näheren Umgebung gibt es noch in Aalen ein Krematorium und eines in Göppingen, das allerdings seit zwei Jahren nicht mehr in Betrieb ist.Das Gmünder Krematorium hat in den vergangenen Monaten eine Modernisierung erfahren. Zudem wurde ein weiterer Kühlraum eingebaut. In Gmünd gibt es zwei Brennkammern, doch die sind derzeit gut ausgelastet, so dass jeweils zwei Mitarbeiter (ein Krematoriumstechniker und ein Helfer) im Zweischichtbetrieb täglich vonUhr bisUhr und vonbisUhr tätig sind. Nur am Wochenende werden die beiden Öfen, die mit Gas beheizt werden, abgeschaltet und am Montagfrüh um vier Uhr wieder aufgeheizt. Die Öfen werden wie ein Emaillierofen geheizt, die Temperaturen betragen zwischenundGrad. Aber auch hier hat die moderne Technik längst Einzug gehalten. Am Computer wird jeder Vorgang überwacht, bevor der Ofen nicht mindestensGrad erreicht hat, geht die Ofenklappe überhaupt nicht auf.

