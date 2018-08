Sport | Freitag, 03. August 2018 Freitag, 03. August 2018

Toni Terell Suddoth verstärkt den 1 . FC Normannia Gmünd

Einen weiteren Neuzugang können die Verantwortlichen des 1 . FC Normannia Gmünd rechtzeitig vor dem Saisonbeginn begrüßen. Mit Toni Terell Suddoth wechselt ein 19 -​jähriger Rechtsverteidiger vom künftigen Oberligakonkurrenten 1 . CfR Pforzheim in den Gmünder Schwerzer.

Der Schwabe mit amerikanischen Wurzeln ist im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten VfB Stuttgart ausgebildet worden, absolvierteOberliga-​Spiele für Pforzheim undSpiele in der A-​Junioren-​Bundesliga für den VfB Stuttgart. Suddoth stammt aus Göppingen, seine Mutter ist Deutsche, sein Vater US-​Amerikaner. Hierdurch hat er beide Nationalitäten und konnte dadurch Erfahrungen in beiden Nachwuchs-​Nationalmannschaften sammeln.Der. FC Normannia Gmünd freut sich auf einen hochtalentierten und motivierten Spieler, der mit seinem spielerischen Können gemeinsam mit der Mannschaft die gesetzten Ziele in der Oberliga erreichen möchte.

