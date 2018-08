Schwäbisch Gmünd | Freitag, 03. August 2018 Freitag, 03. August 2018

Wochenende: Mit Oma und Opa im Urlaub

Das Wochenende steht vor der Tür, und was für ein Wochenende. Die Hitze kennt kein Erbarmen, aber auch wir lassen nicht nach: Unsere Wochenende-​Beilage steckt voller interessanter Themen und — wie jede Woche in den Sommerferien — wieder mit einem Reisegewinnspiel.

Jedes vierte Kind wünscht sich die Großeltern mit an den Strand oder auf die Skipiste, das hat eine Befragung erge­ben, die das Ferienhausportal FeWo­ direkt im JahrunterUrlaubern durchgeführt hat: „Mittlerweile findenProzent der Familienurlaube zusammen mit den Großeltern statt. Das kann toll werden – hat aber auch Hürden.Die Tage werden kürzer, die Temperatur bleibt sommerlich – wer seinen Garten am Abend nutzen will, braucht Zusatzlicht. Alles Wichtige dazu auf der Seite Mensch+Technik.Und bei unserem Reisegewinnspiel gibt es diese Woche zwei Übernachtungen mit Halbpension, Massage und Wellness für zwei Personen im Thermen-​Resort Aqua Dome Längenfeld. Viele Glück und viel Spaß beim lesenswerten Wochenende.

